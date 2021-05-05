Более 50% украинцев считают, что по случаю завершения войны 1941-1945 годов следует отмечать День Победы 9 мая, свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного "Украинской социологической группой" с 27 апреля по 2 мая 2021 года и презентованного на онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Согласно исследованию, 52,3% опрошенных считает, что по случаю завершения войны следует отмечать День Победы 9 мая и 16,2% предпочитает праздновать День памяти и примирения 8 мая. Вместе с тем 30,1% респондентов считают, что следует отмечать оба праздника.

В то же время 73,4% респондентов указали, что 9 мая лично для них имеет большое значение.

"Просто выходным днем" и "официальным праздником" считают 9 мая 18,3% опрошенных. Также 6,5% украинцев не считает этот день праздником, а воспринимает его как пережиток прошлого.

Согласно опросу, большинство украинских граждан намерено праздновать 9 мая в этом году. Так, две трети опрошенных (63,4%) "однозначно будут" или "скорее будут" отмечать праздник День Победы.

"Украинская социологическая группа" провела опрос во всех областях Украины, за исключением АР Крым (в Донецкой и Луганской областях опрос проводился на подконтрольной территории). Всего было опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.