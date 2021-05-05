В среду, 5 мая, в Киеве в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий - сильные порывы ветра 15-18 м/с. В городе объявили 1 уровень опасности, "желтый". Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и г. Киеве. По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 5 мая и в течение суток 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Спасатели напомнили, что для избежания травм, в такую погоду следует держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

Ранее мы писали, что в Украину идет похолодание с сильным ветром. Сегодня в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение и дали советы киевлянам, как избежать неприятностей. Киевлян призвали звонить на 103 в случае травм, а если заметили падение деревьев и крупных веток – звоните в 101.

Кроме того, год Быка пройдет под управлением Сатурна, который задает погоду, а значит лето будет жарким и дождливым. Такой прогноз на лето 2021 года озвучил народный синоптик Леонид Горбань, июнь, по словам Леонида Горбаня, будет теплым, а вот на июль и август он прогнозирует много осадков и бурь.

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