В Черкассах ослабили карантин: что разрешат с 6 мая [ Редактировать ]
С 6 мая в Черкассах ослабят карантин. Такое решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.
Так, с завтрашнего дня будут разрешаться спортивные мероприятия и деятельность учреждений физической культуры и спорта.
Продолжится дистанционное обучение в учреждениях общего среднего образования, внешкольного, начального художественного образования города. Исключение - учреждения дошкольного образования, специальные учебные заведения и учащиеся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, а также лица, принимающие участие в мероприятиях по оцениванию качества образования. Решение о переходе в обычный режим обучения будет приниматься отдельно.
С 6 мая в Черкассах разрешается:
- Деятельность учреждений физической культуры и спорта всех форм собственности, в том числе проведение учебного тренировочного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, коммунальных предприятиях спортивной направленности, спортивных залов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек, при условии нахождения в помещении не более одного посетителя на 20 кв. м. общей площади помещения и неукоснительного соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер, или более 10 человек на открытой территории, при соблюдении противоэпидемических мер).
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, пробегов, турниров и т. п.) с участием не более одного человека на 20 кв. м. общей площади помещения с соблюдением между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра и без участия зрителей при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер. Соревнования проводить без зрителей и при условии одновременного пребывания в месте соревнований не более 20 спортсменов.
- Проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.
- Деятельность бассейнов при условии одновременного пребывания не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или не более четырех человек для спортивно-тренировочных групп и посещение бассейнов спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер.
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