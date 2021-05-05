С 6 мая в Черкассах ослабят карантин. Такое решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

Так, с завтрашнего дня будут разрешаться спортивные мероприятия и деятельность учреждений физической культуры и спорта.

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Продолжится дистанционное обучение в учреждениях общего среднего образования, внешкольного, начального художественного образования города. Исключение - учреждения дошкольного образования, специальные учебные заведения и учащиеся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, а также лица, принимающие участие в мероприятиях по оцениванию качества образования. Решение о переходе в обычный режим обучения будет приниматься отдельно.

С 6 мая в Черкассах разрешается:

Деятельность учреждений физической культуры и спорта всех форм собственности, в том числе проведение учебного тренировочного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, коммунальных предприятиях спортивной направленности, спортивных залов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек, при условии нахождения в помещении не более одного посетителя на 20 кв. м. общей площади помещения и неукоснительного соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер, или более 10 человек на открытой территории, при соблюдении противоэпидемических мер).

всех форм собственности, в том числе проведение учебного тренировочного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, коммунальных предприятиях спортивной направленности, спортивных залов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек, при условии нахождения в помещении не более одного посетителя на 20 кв. м. общей площади помещения и неукоснительного соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер, или более 10 человек на открытой территории, при соблюдении противоэпидемических мер). Проведение спортивных мероприятий (соревнований, пробегов, турниров и т. п.) с участием не более одного человека на 20 кв. м. общей площади помещения с соблюдением между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра и без участия зрителей при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер. Соревнования проводить без зрителей и при условии одновременного пребывания в месте соревнований не более 20 спортсменов.

(соревнований, пробегов, турниров и т. п.) с участием не более одного человека на 20 кв. м. общей площади помещения с соблюдением между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра и без участия зрителей при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер. Соревнования проводить без зрителей и при условии одновременного пребывания в месте соревнований не более 20 спортсменов. Проведение официальных спортивных мероприятий , включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников. Деятельность бассейнов при условии одновременного пребывания не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или не более четырех человек для спортивно-тренировочных групп и посещение бассейнов спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных норм и противоэпидемических мер.

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