Джо Байден розповів план вакцинації від коронавірусу [ Редактировать ]
Щепити 70 відсотків громадян до четвертого липня хоча б першою дозою вакцини. Про такий план повідомив президент США Джо Байден.
А імунізувати повністю двома дозами до цієї дати хочуть 160 мільйонів людей це майже половина населення США. Тож десятки тисяч пунктів по всій країні працюватимуть без вихідних. Американці очікують, що невдовзі Байден оголосить і про початок вакцинальної кампанії дітей.
по теме
У розпал пандемії, коли розробники тільки закінчували тестування вакцин, Штати заздалегідь уклали мільйонні контракти. Замовили, зокрема, і "АстраЗенеку".
Вакцинація віднині вже не є справою добровільною. Американські виші з "Ліги плюща" - зокрема, знамениті Єльський та Колумбійський університети вимагають, щоб студенти обов'язково щепилися
Американські університети запроваджують нові правила: вакцинація стає обов'язковою для всіх студентів, які мешкають у гуртожитках
У США хочуть повністю імунізувати 160 мільйонів населення, тож десятки тисяч пунктів по всій країні працюватимуть без вихідних
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові поділитися десятьма відсотками протиковідних вакцин з іншими країнами