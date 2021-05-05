Щепити 70 відсотків громадян до четвертого липня хоча б першою дозою вакцини. Про такий план повідомив президент США Джо Байден.

А імунізувати повністю двома дозами до цієї дати хочуть 160 мільйонів людей це майже половина населення США. Тож десятки тисяч пунктів по всій країні працюватимуть без вихідних. Американці очікують, що невдовзі Байден оголосить і про початок вакцинальної кампанії дітей.