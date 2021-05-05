І оновлені дані щодо карантинного зонування в Україні. Відсьогодні із "червоного списку" офіційно вийшла Житомирщина. У зоні суворого карантину нині шість областей - Сумська, Полтавська, Запорізька, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Три останні, як повідомили в уряді, залишать "червону зону" вже завтра, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям. За минулу добу в Україні - дві з половиною тисячі нових інфікувань COVID-19. 161 людина - померла. Ушпиталили напередодні понад півтори тисячі хворих, а вилікувалися - утричі більше. Від лютого проти коронавірусу вакцинували майже 760 тисяч українців.