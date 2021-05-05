На Кіровоградщині жителі села Злинка повстали проти ваговозів. Адже водії фур, щоб скоротити шлях через капремонт державної траси, почали їздити вуличками їхнього села. Мовляв, долають гак у понад сотню кілометрів. І, якщо для далекобійників це економія, то для селян суцільні збитки. Вантажівки остаточно розбили сільські дороги, і навіть будинки почали сипатися.

Тріщини на стінах та фундаментах. Жителі села Злинка показують, як руйнуються їхні хати.

Раїса Маслова, жителька села Злинка:

Ну осьо веранда наскрізь лопнута і з тієї сторони, що мені дєлать, немає мені кому помочь, бачили що отходить фундамент там от хати, надо все рємонтіровать, а чим я буду рємонтіровать.

Олександр Маслов, житель села Злинка:

Оце вес роблять фури, ось дивіться, пожалуйста, бачте, дивіться, оце у нас будинки всі в отакому состоянії, все позадуте піною, ось тріщини над каждими вікнами, все валиться.

Постійний потік машин, безперервний гуркіт та розбиті дороги. І так уже пів року, відколи на капітальний ремонт закрили міст на державній трасі Стрий - Знам'янка. Згідно зі схемою об'їзду усі вантажівки мають їхати іншим маршрутом на сто шістдесят кілометрів довше. А от Злинкою - значно ближче.

Олександр Чабаненко, житель села Злинка:

Вони економлять пальне і об'їжджають нашим селом і економія кілометрів сорок вони просто об'їжджають і економія у них 120 км, і всьо, вони просто найшли новий маршрут.

Тамара Любченко, жителька села Злинка:

Земля тріщить, отак тріщини усюди, нізя видержать все, даже ноччю їдуть, двихтить кровать, нізя поспать, так не спиш, все дужче, не знаю що воно таке, такі машини по десятку ідуть, туди і назад, туди і назад.

Невеличкими вуличками Злинки - щодня їздять десятки машин. Водії ж у такому скороченні маршруту катастрофи не вбачають.

- На Ніколаїв? - Да. - А чо сюдою? - А кудою? Як коли Уманя треба звертати! У мене навігатор стоїть, у мене установлений маршрут моїм начальством і я їду сюдою.

У Службі автомобільних доріг області запевняють: завершити капремонт траси мають уже в серпні. А поки що залишається сподіватися на сумління водіїв.

Жанна Петрович, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області:

Щоб водії зважали на знаки і рухались все-таки тими шляхами, які запропоновані, які вказані і не руйнували місцеву мережу і не робили нервів місцевому населенню.

Однак у Злинці на совість перевізників не покладаються. Сільрада вже звернулася в агенцію місцевих доріг, щоб ті встановили на в'їздах до села відповідні заборонні знаки. З їхньою появою - водіїв ваговозів зможуть притягнути до відповідальності патрульні. А от хто відповість за нинішні руйнації і чиїм коштом відновлять дорогу та будинки в Злинці, - невідомо.