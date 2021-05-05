В Україні фіксують позитивну статистику захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
Кількість нових заражень в Україні стабільно низька вже кілька днів. За минулу добу - дві з половиною тисячі випадків.
Із діагнозом COVID-19 до лікарень потрапили понад 1600 людей. Від ускладнень помер 161 пацієнт. Одужали - майже 8 тисяч. Найбільше нових хворих - у Харківській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Щеплення від коронавірусу загалом уже отримали 760 тисяч українців.
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