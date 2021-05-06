За попередню добу в Україні - дві з половиною тисячі інфікувань коронавірусом. Ушпиталили понад півтори тисячі людей. Від ускладнень помер 161 пацієнт. Одужали майже 8 тисяч.

Вакцинували загалом уже 760 тисяч українців. Сьогодні з червоної зони виходять Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. У зоні ризику залишилися Сумська, Полтавська та Запорізька.