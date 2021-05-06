В Україні за добу коронавірус забрав життя 161 людини [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні - дві з половиною тисячі інфікувань коронавірусом. Ушпиталили понад півтори тисячі людей. Від ускладнень помер 161 пацієнт. Одужали майже 8 тисяч.
Вакцинували загалом уже 760 тисяч українців. Сьогодні з червоної зони виходять Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. У зоні ризику залишилися Сумська, Полтавська та Запорізька.
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