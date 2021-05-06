Незаконні збройні формування обстріляли корпус Мар'їнської центральної лікарні в Красногорівці на Донеччині. Там перебували 45 пацієнтів із Ковідом і пневмонією. Із місця подій - репортаж Ігоря Левенка.

У цьому випадку міг залишитися якийсь снаряд який не вибухнув.

Мар'їнська центральна районна лікарня. Медики і пацієнти оговтуються від нічного жахіття. Бойовики відкрили по будівлі вогонь з великокаліберного міномета. Вибиті шибки. Стіни посічені осколками.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька лікарняних споруд, в тому числі і ковідне відділення, в якому нині перебуває понад тридцять пацієнтів. Востаннє з артилерії бойовики відкривали вогонь по лікарні у травні дві тисячі сімнадцятого. Тоді заклад зазнав істотних руйнувань. Лікарню відремонтували. Люди вже почали звикати до мирного життя та війна знову нагадала про себе.

Взагалі ж від початку бойових дій на Донбасі лікарня п'ятнадцять разів потрапляла під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйноване відділення швидкої допомоги, постраждала поліклініка, пологовий будинок.

Микола Слюсаренко, головний лікар Мар'їнської центральної районної лікарні:

Пацієнти не постраждали, вони знаходилися на централізованому кисні. Як можна було сюди стріляти? Тут же ж немає ані позицій, ані військових. Це в них треба спитати! В тих хто стріляв сюди як вони цілилися і стріляли.

Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити всюди. Потрощена покрівля, спалена техніка. До окопів звідси більш ніж кілометр. Чому ворог відкрив вогонь по медзакладу - військові не можуть пояснити.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Це доволі складне питання, можливо для дестабілізації інфраструктури, можливо помилилися, хоча як можна так помилитися і влучити в лікарню, де немає ані військових і позицій тут нема. Це мирне місто.

Втім, попри всі нещастя, заклад і далі працює. До війни лікарня обслуговувала понад сто тисяч місцевих жителів. Нині тут функціонує тільки терапія та неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок.