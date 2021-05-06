Біля Пісків та Гнутова поранило двох українських військових [ Редактировать ]
Двоє українських військових зазнали поранення внаслідок ворожих обстрілів біля Пісків і Гнутового. Їм надали першу медичну допомогу й шпиталювали. На дії противника - армійці відкрили вогонь у відповідь.
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