Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту у Лондоні

До деескалації на українських кордонах закликали Росію держави Великої сімки. Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту у Лондоні.

Дипломати також висловили занепокоєння тим, що Росія блокує доступ до морських вод поблизу окупованого Криму і в Керченській протоці.

Нагадали Москві про необхідність дотримуватися Мінських угод і підтвердили, що санкції проти Кремля зберігатимуться.