"Велика сімка" закликала Росію до деескалації [ Редактировать ]
До деескалації на українських кордонах закликали Росію держави Великої сімки. Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту у Лондоні.
Дипломати також висловили занепокоєння тим, що Росія блокує доступ до морських вод поблизу окупованого Криму і в Керченській протоці.
Нагадали Москві про необхідність дотримуватися Мінських угод і підтвердили, що санкції проти Кремля зберігатимуться.
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