На Кіровоградщині жителі села Злинка повстали проти ваговозів. Через капремонт державної траси, водії фур почали їздити через село. Інакше, кажуть, треба об'їздити понад сто кілометрів. І, якщо для далекобійників - це економія, то для селян - суцільні збитки. Вантажівки остаточно розбили місцеві дороги, і навіть будинки почали сипатися.

Тріщини на стінах та фундаментах. Жителі села Злинка показують, як руйнуються їхні хати.

Олександр Маслов, житель села Злинка:

Оце вєс роблять фури, ось дивіться, пожалуйста, бачте, дивіться, оце у нас будинки всі в отакому состоянії, все позадуте піною, ось тріщини над каждими вікнами, все валиться.

Постійний потік машин, безперервний гуркіт та розбиті дороги. І так уже пів року - відколи на капітальний ремонт закрили міст на державній трасі Стрий - Знам'янка. Згідно зі схемою об'їзду ( можна фото зі схемою об'їзду) - усі вантажівки мають їхати іншим маршрутом - на сто шістдесят кілометрів довше. А от Злинкою - значно ближче.

Олександр Чабаненко, житель села Злинка:

Вони економлять пальне і об'їжджають нашим селом і економія кілометрів сорок вони просто об'їжджають і економія у них 120 км.

Водії ж у такому скороченні маршруту катастрофи не вбачають.

Водій вантажівки:

На Ніколаїв? - Да. - А чо сюдою? - А кудою? - Як коли Уманя треба звертати! - У мене навігатор стоїть, у мене установлений маршрут моїм начальством і я їду сюдою.

У Службі автомобільних доріг області запевняють: завершити капремонт траси мають уже в серпні. А поки що залишається сподіватися на сумління водіїв.

Жанна Петрович, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області:

Щоб водії зважали на знаки і рухались все-таки тими шляхами, які запропоновані, які вказані і не руйнували місцеву мережу і не робили нервів місцевому населенню.

Однак у Злинці на совість перевізників не покладаються. Сільрада вже звернулася в агенцію місцевих доріг, щоб ті встановили на в'їздах до села відповідні заборонні знаки. З їхньою появою - водіїв ваговозів зможуть притягнути до відповідальності патрульні. А от хто відповість за нинішні руйнації і чиїм коштом відновлять дорогу та будинки в Злинці, - невідомо.