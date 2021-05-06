Тихоокеанський кит відвідав Середземне море [ Редактировать ]
Тихоокеанського сірого кита помітили в Середземному морі. Його зафільмували біля берегів французької Рив'єри. Хоча живуть сірі кити на іншому краю світу на півночі Тихого океану.
Науковці припускають - тварина заблукала під час сезонної міграції. Запливла в Арктичні води, а тоді завернула в Атлантику.
Нині кит здоровий, але схудлий, бо в теплому Середземному морі немає звичної для нього їжі. Екологи намагаються "вигнати" ссавця із Середземномор'я у відкритий океан, щоб він зміг повернутися додому.
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