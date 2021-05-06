В Херсонской области 14-летняя девочка решила покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Причиной такого поступка стали издевательства старшеклассников. Полицейские выяснили, что девочку, которая учится в 8-м классе школы-интерната Бериславского района, целый год оскорбляли и унижали трое 17-летних парней.

Недавно ученица отказалась ходить на учебу и наглоталась таблеток. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу и ее спасли.

Администрация учебного заведения отрицает буллинг. Педагоги утверждают, что девочка сама виновата, якобы она своим поведением провоцировала на оскорбления. Позже некоторые ученики признались, что трое старшеклассников действительно постоянно без причины ее "травили".

В отношении обидчиков правоохранители составили административные протоколы по ст. 173-4 ("Буллинг (травля) участника образовательного процесса") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пострадавшую девочку перевели на дистанционное обучение. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.

Напомним, недавно в Запорожье покончила с собой ученица одной из школ. В предсмертной записке девочка написала, что ее травили и унижали.