В Запорожье школьница покончила жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку. Девочка написала, что одноклассники и учителя ее травили и унижали. Предсмертную записку опубликовало местное издание Press-center.

Девочка жалуется на то, что учителя постоянно сплетничали об их классе, говоря нелицеприятные вещи не только другу-другу, но и другим ученикам. Она просит директора школы "нормально смотреть, кого берут на работу".

Мне уже так пох*й на вашу судьбу и что вы обо мне скажите, ведь меня больше нет. Ха. Как вам такое? У**ы, которые сломали меня и разрушили мою жизнь.

Трагедия произошла 4 апреля на улице Оптимистической Заводского района Запорожья. Девочка училась в школе, которая находится на улице Павлокичкасской.

Она жалуется, что ее "задолбали училки, которые орали и унижали", и признается, что несколько раз уже пробовала наложить на себя руки.

В записке подросток рассказала, что в школе проводили анонимный опрос насчет буллинга, и она единственная сообщила о травле и нездоровой атмосфере в учебном заведении. В итоге весь класс решил, что это шутка, и никто не обратил на жалобу внимания.

"Укринформ" сообщает, что полиция начала проверку про факту возможного буллинга ребенка в учебном заведении и доведения до самоубийства.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о буллинге в Украине, где попробовали разобраться, почему дети травят сверстников.

Напомним, что недавно в Кривом Роге разоблачили юную администратора "группы смерти", которая склоняла к самоубийству 13 человек.