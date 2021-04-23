В пятницу, 23 апреля, стало известно о том, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой с Херсонской области покончил с собой, находясь в следственном изоляторе. Об этом пишет "Обозреватель".

Мужчина повесился.

По информации источника, 23 апреля около 5:30 охрана СИЗО заметила, что мужчина висит в своей камере. По предварительным данным, подозреваемый ушел из жизни добровольно.

Оставлял ли он предсмертную записку, пока неизвестно. Однако, как пишет местное издание "Новый день", она таки была. Ее якобы забрала следственно-оперативная группа из Херсонского отдела Национальной полиции, сотрудники которого осматривали камеру.

Содержание документа не разглашается, но, по неофициальной информации, погибший просил прощения у своей дочери и еще раз настаивал на якобы своей невиновности.

Напомним, в Херсонской области 7 марта пропала девочка. Поиски ребенка длились три дня, искали всем селом. Полиция рассматривала также вариант, что Маша могла сбежать самостоятельно. Сначала ее искали по месту жительства, позже следы привели полицейских на автостанцию.

Однако уже 11 марта тело 7-летней Маши Борисовой нашли в мешке за старым сараем. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу.

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