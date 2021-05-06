Військові США розпочали навчання в Естонії [ Редактировать ]
В Естонії почалися масштабні навчання за участю військових США. Маневри відбуваються у районах Центрального полігону Сил оборони Естонії і аеродрому Нурмсі.
Уже завтра 82-га повітряно-десантна американська дивізія зробить висадку на летовищі. В операції візьмуть участь сотні парашутистів, з літаків скинуть спорядження і важку техніку.
Головний десантний підрозділ прибуде з Північної Кароліни, США. Крім Естонії, навчальні десантування також проведуть в Болгарії і Румунії.
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