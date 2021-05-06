У Києві затримали торгівців персональними даними [ Редактировать ]
У Києві затримали двох братів, які торгували даними українців. Усього в їхній базі було 32 мільйони осіб. Дані отримували від працівників банків і державних органів. Інформацію ділки.
Продавали на одному зі столичних ринків під виглядом комп'ютерних ігор. Під час обшуків у зловмисників вилучили ноутбуки, жорсткі диски, телефони та накопичувачі інформації.
Одному затриманому суд уже призначив домашній арешт. Щодо іншого - запобіжний захід ще обирають.
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