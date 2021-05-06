Цього дня 17 років тому вся країна дізналась про невеличке село Новобогданівка Запорізької області. Тоді, у 2004 році вибухнули склади 275-ої артилерійської бази, однієї з найбільших на території України, де зберігалося майже 100 тисяч тонн боєприпасів. Як сьогодні згадували ті трагічні події?

2004 року жителі Новобогданівки та ще одинадцяти довколишніх сіл пережили справжнє бомбардування. Снаряди та ракети розліталися у радіусі 20 кілометрів.

Дмитро Хлистун, голова Новобогданівської ОТГ:

Там знаходилися імітатори ядерних вибухів. Для ведення... Да, так. І вони перші детонували і вони перші вибухнули. І пішла ударна хвиля - вона розбила, в основному вона розбила дахи, скло, двері.

Люди пригадують, як почалася паніка. Кажуть, тікали світ за очі. Вчителі виводили дітей із зони ураження цілими класами.

Дмитро Хлистун, голова Новобогданівської ОТГ:

Весна була пізня, ще пахота була, і все поле було усіяне дитячими речами: портфелі, зошити, ще черевики дитячі. Просто застрявали ноги дітей у пахоті і вони босяком бігли далі. Ми потім на другий день, мабуть, 30-40 велосипедів тільки забрали з цих полів. Поки по селу люди тікали, на чому можна було, в тому числі на велосипедах, а до поля добігли - там уже з велосипедом не побіжиш.

Не минулося й без жертв.

Юлія Баришева, начальниця сектору зв'язків із громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

В момент розльоту боєприпасів 7 людей загинули від гострої коронарної недостатності - це саме мешканці Новобогданівки, Федорівки, тому що люди похилого віку, які знали, що таке війна і від цього в них не витримало серце.

Ще в одного чоловіка влучив снаряд. Загалом від розлітання уламків боєприпасів було пошкоджено дві з половиною тисячі будівель. А саму артилерійську базу гасили два тижні.

Юлія Баришева, начальниця сектору зв'язків із громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Тому що під'їзд пожежної техніки був заборонений. Пожежна техніка не броньована. На територію, на технічну територію, де саме відбувалися вибухи, заїжджали тільки два пожежні танки.

За всю історію склади під Новобогданівкою вибухали тричі: у 2004, 2005 та 2006 роках. Ще сім років знадобилося, щоб розмінувати розтрощену артбазу та прилеглі території. Під час цих робіт загинуло троє рятувальників. Їхню пам'ять сьогодні вшанували хвилиною мовчання.

За весь період проведення робіт піротехнічні підрозділи МНС України знешкоджено близько 31 тисячі тон різноманітних боєприпасів.

Та снаряди в полях знаходять і досі, - розповідають місцеві.

Тетяна Швець, жителька села Новобогданівка:

Вот мы ходили по грибы, и нашли снаряд. Вот такие они какие-то - длинные такие. Вот я работаю здесь, ребята на тракторах ездят - тоже находят.

Винними в Новобогданівській трагедії визнали командира військової частини та солдата - той начебто курив на посту. Ще у 2008 році вони отримали по шість років ув'язнення. Тоді територію артбази планували передати селянам. Та вона і досі підпорядковується військовим.