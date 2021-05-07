До французького парламенту принесли марихуану. Скандал виник через одного з парламентарів. Під час обговорення проблеми легалізації трави Франсуа-Мішель Ламбер підняв склянку з листком конопель і продемонстрував покладеного туди косяка.

За таку поведінку спікер пригрозив оштрафувати депутата. Адже марихуана у Франції під забороною. Попри це в країні - найвищий рівень уживання цього легкого наркотику в Європі.

Жеральд Дарманін, міністр внутрішніх справ Франції: