Румунія передасть Україні сироватку "АстраЗенека" [ Редактировать ]
100 тисяч доз вакцини "АстраЗенека" передасть Україні Румунія. Таке рішення ухвалив уряд цієї країни. Коли це буде, поки що не повідомили. За словами прем'єр-міністра Румунії Флоріна Кицу, таку саму партію Бухарест доправить також Молдові.
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