В Україні одужали від COVID-19 понад 14 тисяч людей [ Редактировать ]
Шість тисяч нових випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужали понад 14 тисяч українців. Померли - 374. Найбільше нових заражень у столиці, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Водночас "червона" зона скорочується. Сьогодні її залишають Запоріжжя та Полтавщина. Тож єдиний регіон із суворими обмеженнями тепер - Сумщина.
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