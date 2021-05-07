Шість тисяч нових випадків

Шість тисяч нових випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужали понад 14 тисяч українців. Померли - 374. Найбільше нових заражень у столиці, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Водночас "червона" зона скорочується. Сьогодні її залишають Запоріжжя та Полтавщина. Тож єдиний регіон із суворими обмеженнями тепер - Сумщина.