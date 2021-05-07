"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 7 травня 2021 року [ Редактировать ]
У сьогоднішньому випуску програми: на якій пам'яті будувати майбутнє України?
по теме
Prev Next
30 апреля 2021 23:59 "МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 30 квітня 2021 року
Комунальні тарифи і тотальна дорожнеча: що обговорювали політики у ток-шоу "МИР чи ВІЙНА"
23 апреля 2021 23:59 "МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 23 квітня 2021 року
В ефірі телеканалу НТН експерти, політики та гості студії політичного ток-шоу "Мир чи Війна" обговорили ситуацію з епідемією COVID-19 в Україні
07 мая 2021 23:42 Народні депутати дали "рецепт" єдиної України
Політики дали свій "рецепт" для того, щоб Україна була єдиною і не було розбіжностей серед історичних постатей та історичних дат
07 мая 2021 23:26 Микола Скорик розповів, як можна об'єднати Україну
Україна - це велика сильна країна, дійсно незалежна, економічна сильна та поважаюча іншу точку зору, сказав Скорик.
07 мая 2021 23:25 Голова УІНП розповів, що змінила в Україні декомунізація
Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів, що змінило в Україні шість років декомунізації