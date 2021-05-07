Поліція перевірила прифронтові населені пункти [ Редактировать ]
Уздовж лінії розмежування українські силовики перевірили населені пункти. Зокрема, прочесали територію кількох селищ на Луганщині. Обстежували занедбані будинки, відвідували проблемні родини, зупиняли й оглядали автівки. Це профілактичні заходи, - кажуть в Нацполіції. У результаті правоохоронці виявили чоловіка, який перебував у розшуку, а у жителя Золотого вилучили зброю.
Володимир Золотарьов, начальник відділення поліції м.Попасна Сєвєродонецького райуправління:
У результаті відпрацювання було виявлено 3 факти кримінальних правопорушень, 2 факти незаконного обігу наркотичних засобів та один факт незаконного зберігання зброї. Складено 9 адміністративних матеріалів.
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