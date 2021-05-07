В Харькове из-за прорыва трубы водопровода в доме на 1-м Орском переулке повредился забор одного из домов, а также газопровод. Об этом происшествии пишут различные Telegram-каналы Харькова.

На месте аварии сразу образовался провал, в настоящее время там продолжают работу сотрудники экстренных служб. К тому же туда прибыли и представители городской власти.

Отмечается, что местные жители постоянно подают жалобы об авариях, однако только столь масштабный инцидент наконец привлек внимание к проблеме.

Читайте также, в Киеве, на мосту Патона, вновь случился прорыв теплотрассы, вследствие чего из-под моста в Днепр "бил" фонтан воды. По предварительным данным, причиной прорыва стали испытаний по поиску слабых мест трубопроводов, который приводили работники "Киевтеплоэнерго".

Кроме того, в Печерском районе Киева произошел прорыв водопроводных сетей. На время карантина Киевводоканал ограничил число плановых ремонтов, требующих отключения воды, В результате инцидента без воды остались семь домов и поликлиника на Кловском спуске.

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