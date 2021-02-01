В понедельник, 1 февраля, в Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Пассажиров не пускают в здание вокзала.

Как сообщается, сейчас на месте событий работают сотрудники Нацгвардии, они не пускают пассажиров в здание. Поезда прибывают в обычном режиме.

Как ранее сообщалось, в аэропорту столицы Южного Йемена Адене во время выхода из самолета правительственной делегации из Саудовской Аравии произошел сильный взрыв. Трагедия унесла жизни огромного количества людей, а также травмировала не малое число граждан. Во время взрыва члены делегации находились на борту самолета - не пострадали.

Напомним, ранее в Афганистане произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения, заряды сдетонировали были взорваны на рынке в центре города.

Кроме того, неизвестный мужчина подорвал себя возле кафе в Сомали, где продавали мороженое - в самом центре столицы. В результате трагедии погибли шесть человек, еще восемь получили травмы.

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