В Україні зросли ціни на "комуналку" [ Редактировать ]
На чверть - за рік. Таким є середнє зростання комунальних тарифів в Україні. Лише за квітень ціни на житло, воду, світло, газ та інші види палива зросли на пів відсотка, - кажуть у Держстаті.
А за рік маємо таку картину:
- Утримання житла подорожчало на понад 5,6%
- Водопостачання - на 11,5%
- Ціна на електроенергію зросла на 36,6%
- На блакитне паливо в річному підсумку маємо + 90 %
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