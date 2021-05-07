Останній український регіон вийшов з "червоної зони" [ Редактировать ]
Третя хвиля епідемії позаду, - про це відзвітували в Міністерстві охорони здоров'я, - хоча нових інфікованих побільшало. За минулу добу COVID-19 підтвердили у понад восьми тисяч людей. Ушпиталили три тисячі пацієнтів, летальних випадків майже чотири сотні.
Найгірша статистика на Харківщині, Дніпропетровщині та в столиці. Однак, "червону зону" завтра покине остання область - Сумська. По всій Україні відтепер діятимуть лише обмеження "жовтого" і "помаранчевого" рівнів.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Це не скасування карантину, це скасування деяких жорсткіших карантинних обмежень. Проведення масових заходів дозволяється лише з розрахунку одна людина на 4 метри квадратних, окрім спортзалів і фітнес-центрів, де таке розміщення дозволяється - одна людина на 10 метрів квадратних. Проведення дискотек, робота нічних клубів, святкування в закладах весіль, днів народження, банкетів також заборонено.
по теме
У місті запрацюють кафе та ресторани, а також дозволять роботу громадського транспорту без спецперепусток
Отримати щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана у нього декларація з сімейним лікарем, чи ні
Від початку вакцинальної кампанії щепилися лише 508 тисяч українців
Єгиптянам не дозволять відвідувати пляжі та парки, також заборонені масові зібрання та концерти
Показники захворюваності в Польщі різко пішли на спад