Третя хвиля епідемії позаду, - про це відзвітували в Міністерстві охорони здоров'я, - хоча нових інфікованих побільшало. За минулу добу COVID-19 підтвердили у понад восьми тисяч людей. Ушпиталили три тисячі пацієнтів, летальних випадків майже чотири сотні.

Найгірша статистика на Харківщині, Дніпропетровщині та в столиці. Однак, "червону зону" завтра покине остання область - Сумська. По всій Україні відтепер діятимуть лише обмеження "жовтого" і "помаранчевого" рівнів.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: