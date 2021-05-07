В пятницу вечером, 7 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный рассказал, почему так неоднозначно сейчас в обществе воспринимается символика дивизии СС "Галичина".

Есть понятие закона. Первое. У нас действительно запрещена сейчас законом атрибутика Советского Союза. За 7 лет в разных местах арестовывали людей за эту символику. Давайте коснемся СС "Галичины", в законе не разделяется регулярные поиски или другие. Понятие нацизма. Если присягали Гитлеру, фашисткой Германии, носили атрибутику фашисткой Германии - попадают под этот закон.

"Вы говорите, что Сталин - убийца. Я согласен. Я против Сталина, против Ленина. Но ни в одном государстве, ни одним судом он не признан террористом. О чем идет дальше речь. Говорим про героя Бандеру. Мы его назвали героем. Но есть закон, который говорит, что знак "Героя Украины" может получить только гражданин Украины. Но он никогда им не был, опять нарушение закона. Где он был признан термистом - в Польше, гражданином которой он был. Он убил террористическим актом министра", - сказал он.