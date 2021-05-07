"Перекрутка понятий и нарушение закона": Качный высказался о разрушении исторической памяти [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 7 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный рассказал, почему так неоднозначно сейчас в обществе воспринимается символика дивизии СС "Галичина".
Есть понятие закона. Первое. У нас действительно запрещена сейчас законом атрибутика Советского Союза. За 7 лет в разных местах арестовывали людей за эту символику. Давайте коснемся СС "Галичины", в законе не разделяется регулярные поиски или другие. Понятие нацизма. Если присягали Гитлеру, фашисткой Германии, носили атрибутику фашисткой Германии - попадают под этот закон.
"Вы говорите, что Сталин - убийца. Я согласен. Я против Сталина, против Ленина. Но ни в одном государстве, ни одним судом он не признан террористом. О чем идет дальше речь. Говорим про героя Бандеру. Мы его назвали героем. Но есть закон, который говорит, что знак "Героя Украины" может получить только гражданин Украины. Но он никогда им не был, опять нарушение закона. Где он был признан термистом - в Польше, гражданином которой он был. Он убил террористическим актом министра", - сказал он.
Сейчас происходят у нас перекрутки понятий и нарушение закона. В связи с этим, я могу сказать одно. В нашем государстве всегда все президенты и премьер-министры нарушали законы. Воровали с бюджета, всегда это было. Но никогда не лезли они в религию, в учебники детей, не перестраивали и не рвали память историческую. Это произошло 7 лет назад и продолжается сейчас. Это закрепляется в учебниках, навязывается детям разрушение института семьи, института памяти и многие другие вещи, которые мешают развивать украинца как морально устойчивого человека. В связи с этим, мое мнение - те люди, которые нарушают законы, воруют с бюджета - будут наказаны.
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