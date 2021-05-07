В пятницу вечером, 7 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" председатель Всеукраинской ассоциации евреев-бывших узников гетто и немецких концлагерей Борис Забарко высказался о "маршах вишиванок" в Украине.

Мне стыдно, что 80 лет спустя после такой страшной войны проводят такие марши. Второе - я историк. Для нас это болезненные вопросы. Для меня - особо болезненны.

"Целая куча людей в Германии, во Франции, в Канаде, в Швеции, Польше и в некоторых других странах очень пытаются честно разобраться с проблемами Холокоста, и много пишут об антиеврейских акциях представителей нашей Украины. Немецкий ученый написал книжку, где привел примеры в 24 странах Европы, такие же самые или может, где не так жестоко или так коварно относились свои люди к своим соседям - евреем. Это было в нашей истории. И не дай Боже, чтобы это повторилось. Все это началось со слов нетерпения, со слов злости и все это началось с этих маршей. Поэтому, когда я смотрела ваши марши свободы - мне становилось плохо. Когда я смотрел этот "марш вышиванки" - я прекрасно знаю, к чему приводят эти марши", - добавил он.