"Мне стыдно": председатель Всеукраинской ассоциации евреев высказался о маршах в Украине [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 7 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" председатель Всеукраинской ассоциации евреев-бывших узников гетто и немецких концлагерей Борис Забарко высказался о "маршах вишиванок" в Украине.
Мне стыдно, что 80 лет спустя после такой страшной войны проводят такие марши. Второе - я историк. Для нас это болезненные вопросы. Для меня - особо болезненны.
"Целая куча людей в Германии, во Франции, в Канаде, в Швеции, Польше и в некоторых других странах очень пытаются честно разобраться с проблемами Холокоста, и много пишут об антиеврейских акциях представителей нашей Украины. Немецкий ученый написал книжку, где привел примеры в 24 странах Европы, такие же самые или может, где не так жестоко или так коварно относились свои люди к своим соседям - евреем. Это было в нашей истории. И не дай Боже, чтобы это повторилось. Все это началось со слов нетерпения, со слов злости и все это началось с этих маршей. Поэтому, когда я смотрела ваши марши свободы - мне становилось плохо. Когда я смотрел этот "марш вышиванки" - я прекрасно знаю, к чему приводят эти марши", - добавил он.
Проблемами науки должны заниматься ученые. Политики пусть занимаются другими вопросами. Пусть они создадут такую жизнь, чтобы не стыдно было жить в этой стране, чтобы она не вызвала неприязнь у других и повторение того, что уже было в нашей истории. К сожалению, я смотрю на мир и на события в нашей стране с некоторой долей пессимизма.
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