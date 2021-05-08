Сохранить память о подвиге погибших в годы Великой Отечественной войны, передать историю побед новым поколениям - для нас это не просто слова, это дело чести, - сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко у мемориала в с. Гатное во время церемонии перезахоронения останков воинов, погибших на полях сражений Киевщины.

Сегодня в торжественной обстановке были захоронены останки 22 солдат.

"Пока не похоронен последний солдат, война не закончена. Для нас это непросто слова. Накануне Дня Победы мы возвращаем память о героях, которых сегодня власть всячески пытается забыть, переписывая историю нашей страны", - подчеркнул почетный президент поискового отряда "Днепр-Украина", Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

По его словам, в Украине нет семьи, по которой "танком не прошлась бы война", поэтому так важны для каждого из нас День Победы и мир, который подарили нам герои, победившие фашизм.

"Это поколение совершило воистину великий Подвиг, память о котором мы обязаны сохранить. Они подарили нам жизнь. И наш долг – восстановить мир и никогда не забывать о ценности жизни", – сказал Юрий Бойко.

На мемориале в Гатном покоятся останки более тысячи защитников Киевщины. Это результат многолетней работы поискового отряда "Днепр-Украина".

"С 2006 года археологический патриотический отряд "Днепр-Украина" занимается поиском и идентификацией останков воинов, погибших на полях сражений за Киев и область. С особым чувством мы передаем личные вещи павших бойцов их родственникам. Сегодня мы перезахораниваем останки безымянных солдат, найденные в районе Барышевки и Борисполя", – отметил командир поискового отряда "Днепр-Украина" Сергей Распашнюк.

Напомним, перезахоронения павших в Великой Отечественной войне у мемориала воинам-освободителям в с. Гатное Киевской области проходят два раза в год – накануне Дня Победы и в День освобождения Киева.