Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 11 мая [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.
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