Медведчук поздравил украинцев с Днем Победы [ Редактировать ]
Дорогие ветераны, соотечественники, друзья! Искренне поздравляю всех с праздником гордости и героизма - с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник имеет огромное историческое значение для многих поколений украинцев, а потому особенно дорог нам. Мы чтим памятную дату 9 Мая и никогда не устанем благодарить тех, кто помог миру избавиться от фашистских захватчиков.
Сохранить память о подвиге советских воинов, о мужестве тех, кто приближал победу трудом в тылу, отстоять историческую правду о трагических событиях 1941‒1945 годов, не допустить реванша нацизма, поднимающего голову в Украине, - наша главная задача. Именно с этой целью партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" создано общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти". Эти страницы истории должны быть не просто увековечены - горький опыт Второй мировой войны должен служить всему миру напоминанием, что подобная трагедия не имеет права повториться больше ни в одном уголке земного шара.
Сегодня я хочу отдать дань уважения всем тем, кто ковал Великую Победу, отдать должное их смелости и бесстрашию, поблагодарить за возможность жить в свободной стране. Желаю нашим многоуважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. А всем украинцам - мирного неба над головой, процветания и уверенности в завтрашнем дне.
Светлая память павшим в годы Великой Отечественной войны! Вечная слава выстоявшим в ожесточенных боях! Низкий поклон всем, кто подарил нам мир и сохранил украинскую землю для будущих поколений!
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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