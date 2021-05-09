Дорогие ветераны, соотечественники, друзья! Искренне поздравляю всех с праздником гордости и героизма - с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник имеет огромное историческое значение для многих поколений украинцев, а потому особенно дорог нам. Мы чтим памятную дату 9 Мая и никогда не устанем благодарить тех, кто помог миру избавиться от фашистских захватчиков.

Сохранить память о подвиге советских воинов, о мужестве тех, кто приближал победу трудом в тылу, отстоять историческую правду о трагических событиях 1941‒1945 годов, не допустить реванша нацизма, поднимающего голову в Украине, - наша главная задача. Именно с этой целью партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" создано общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти". Эти страницы истории должны быть не просто увековечены - горький опыт Второй мировой войны должен служить всему миру напоминанием, что подобная трагедия не имеет права повториться больше ни в одном уголке земного шара.

Сегодня я хочу отдать дань уважения всем тем, кто ковал Великую Победу, отдать должное их смелости и бесстрашию, поблагодарить за возможность жить в свободной стране. Желаю нашим многоуважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. А всем украинцам - мирного неба над головой, процветания и уверенности в завтрашнем дне.

Светлая память павшим в годы Великой Отечественной войны! Вечная слава выстоявшим в ожесточенных боях! Низкий поклон всем, кто подарил нам мир и сохранил украинскую землю для будущих поколений!

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"