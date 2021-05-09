Перегони до Дня Перемоги. У Черкасах місцевий яхтклуб приурочив урочисте відкриття судноплавного сезону до 9 травня. Майже два десятки яхт спустились на воду і влаштували змагання вздовж міської набережної.

Такі заходи черкаські яхтсмени проводять вже 40 років поспіль. Сьогодні традицію ледь не зірвала погода. На власні очі все бачив наш Станіслав Кухарчук та готовий все розказати

Ранок. На причалі черкаського яхтклубу кипить робота - екіпажі яхт готуються до виходу на воду. У яхтсменів стартує сезон навігації. Капітан судна "Анна" зізнається - чекав ще з осені.

В'ячеслав Кузьменко, командир яхти "Анна":

Чекали, працювали, десь місяць роботи треба, щоб підготувати її до виходу. Так, що …цього чекають всі тут. Можете і не питати.

У яхтклубі понад півсотні суден, але на воду сьогодні спустились тільки сімнадцять. Ті, хто залишився на березі із сумом спостерігають за колегами. Олександр жаліється, до відкриття сезону просто не встиг підготувати судно.

Олександр Шликов, член черкаського яхтклубу:

Такелаж не готовий трохи. Роботи. Пізня, як кажуть, весна у нас - трохи не вийшло по часу, але будемо наздоганяти.

Традиційними для відкриття сезону стали вітрильні змагання. Першим, на катамарані Аякс, виходить їх незмінний суддя. Погодою капітан задоволений.

Вітер - це хороша погода для парусників.

Та у відкритому водосховищі ситуація не така оптимістична. Плесо Дніпра накрив поривчастий вітер - на метрових хвилях проблемою стало навіть пройти бортом судна.

Хоч і великими зусиллями, та суддівський катамаран помічає місце старту і дає сигнал для початку перегонів.

У таких умовах екіпажам яхт потрібно на швидкість пройти майже десять кілометрів і повернутися на місце старту. Ближче до середини змагань вітер ще посилюється - його пориви сягають до 20 метрів на секунду. Деякі екіпажі не витримують і складають вітрила.

Сергій Продайвода, суддя змагань:

Четыре, пять лодок - это обычное явление. Даже в хорошую погоду по каким-то причинам, там что-то с такелажем. Да, пока три. "Арфу" вроде мы видели.

Тим, хто залишися на дистанції доводиться непереливки. На базу екіпажам треба добиратися вже проти вітру і хвиль. Яхта Олександра ледве потрапила в десятку фіналістів. Та для цього команді довелось добряче попрацювати руками.

От, що з ними сталося на сьогоднішніх перегонах. Ви ж бачите, все на сміття.

Саша зізнається, ще вчора проведення змагань були під загрозою через штормове попередження. Та черкаські яхтсмени таки вирішили ризикнути. Адже для них це не просто відкриття сезону.

Олександр Продайвода, голова правління Черкаського крейсерського вітрильного року:

9 травня ми виходимо на воду, вшановуємо пам'ять наших ветеранів. Сьогодні відбулося також по сценарію вихід на воду і сьогодні ми також вшанували.

Тож сезон судноплавства офіційно відкрито. Наступні пів року яхти будуть незмінним атрибутом черкаської набережної. Закриється сезон наприкінці листопаду.