Нацполіція відзвітувала про порушення на День Перемоги [ Редактировать ]
Напередодні у країні відбулося понад 700 заходів з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь в акціях взяли майже 50 тисяч осіб. Такі дані наводить Нацполіція.
Загалом надійшло понад 60 повідомлень про порушення правопорядку. Складено 22 адмінпротоколи і почато 13 кримінальних проваджень.
Більшість із них стосувалися використання забороненої символіки та порушення правил щодо карантину.
по теме
Від заходу до сходу сьогодні містяни вшановували пам'ять загиблих у роки Другої Світової війни. До пам'ятників люди йшли з лампадками та квітами. А ветерани зі сльозами згадували останні дні війни
76 років минуло відтоді, як війська Вермахту капітулювали, а над Рейхстагом підняли прапор перемоги
Учасники Другої світової, діти війни та ветерани праці - сьогодні всі вони зустрілися у чудовій парковій зоні на березі моря - посеред тюльпанів і квітучої сакури
Народні депутати від опозиції запевняють: у неділю на українців чекає чимало святкових заходів по всіх регіонах України
Роботи з благоустрою меморіалу тривали кілька годин. Одесити і гості міста зможуть побачити результат вже в ці вихідні - коли країна відзначатиме День Перемоги