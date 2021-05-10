Понад 400 тисяч нових заражень за добу. Більше трьох з половиною тисяч смертей. Індія за останні дні б'є усі світові рекорди. Система охорони здоров'я не витримує. В уряді в усьому винуватять новий штам вірусу - з подвійною мутацією.

Як країна переживає чорні дні своєї історії? Та чи загрожує індійський сценарій українцям? Спробували розібратись наші кореспонденти.

Мехул Патель, місцевий житель:

Я привіз до лікарні свою бабусю. Втім, тут мені сказали, що місць немає. Тож ми тут, під шпителем, чекаємо та сподіваємося, що для нас скоро звільниться місце. Хочу вірити, що моїй бабусі вдасться одужати.

Атік, місцевий житель:

Я привіз сюди свою маму. Їй негайно потрібна допомога ШВЛ. Вона вже отримувала кисневу підтримку, проте цього виявилося недостатньо. Ми стоїмо в черзі та відчуваємо себе безпорадними. Не знаємо, коли нас приймуть.

І таких людей - тисячі. Лікарні переповнені, кисню катастрофічно бракує. І попри гуманітарну допомогу різних країн - ситуація в Індії досі критична.

Радж Кумар, медпрацівник:

Нью-Делі помирає від спалаху COVID-19. Я пересуваюся рикшею та намагаюся надавати людям медичну допомогу на місцях. Тому що зараз не до всіх доїжджають карети швидкої, а також не всі можуть самотужки дістатися лікарні.

414 тисяч нових випадків на день. Індія вчергове побила світовий антирекорд. Помирає щодня - майже чотири тисячі людей. Крематорії вже давно не справляються. Тіла спалюють прямо на парковках.

Ом Пракаш, місцевий житель:

Перш ніж кремувати тіла, люди чекають по шість-сім годин. Це навіть не виходить зробити належним чином. Не вистачає ні місця, ні священиків. Тут довгі черги. І люди змушені робити це поза межами крематорію.

В уряді країни стоять на своєму нова смертоносна хвиля - результат поширення місцевого штаму - з подвійною мутацією. Та і світові, і українські експерти певні - це далеко не основна причина.

Алла Волоха, імунолог:

Найбільше значення має якраз дотримання карантинних умов. Тому що там ще в грудні вони вирішили, що в них є колективний імунітет і пояснили що вже не треба дотримуватись всіх правил. Ну і власне недотримання всіх правил і поширення значне вірусів призвело до такого значного спалаху, а цей новий варіант він власне додав це полум'я в багаття.

Наталія Виноград, епідеміолог:

Якби такий штам абсолютно серйозний і тяжкий, ну закривали би ситуацію, як закривали тоді коли з'явився британський штам і коли ВООЗ оголосила про підвищену небезпеку. А зараз оголосила про підвищений інтерес, бо дуже багато населення перехворіло, а в інший територіях - ще плюс вакциновані. А в Індії не було такого інтенсивного процесу.

Індійський штам активно шириться світом. Непал, Ізраїль, Туреччина, Швейцарія, Франція, Румунія. У сусідній Польші вже виявили 16 випадків, в тому числі у дипломата, якого цього тижня евакуювали з Індії. Те, що невдовзі штам ввірветься в Україну, імунологи не сумніваються. Називають навіть можливий термін до кінця цього місяця. Та при цьому додають, індійський сценарій у нас - малоймовірний.

Борис Донський, імунолог:

Він не змінився настільки, щоб імунна система людей хто перехворів його не розпізнавала, тому поки бити на сполох не варто.

І хоч індійський штам прозвали "подвійним мутантом", насправді він має щонайменше 13 мутацій. Дві з них викликають особливий інтерес.

Алла Волоха, імунолог:

Це власне є поєднання мутацій яка була визначена деякий час тому назад в Каліфорнії. І друга мутація, яка дуже подібна до мутацій, які несе південноафриканський і бразильський варіанти. він може швидше зв'язуватись з рецепторами. Тобто він може швидше інфікувати людей.

Дослідження індійський штаму - ще тривають. При цьому експерти - закликають продовжувати вакцинуватись.

Борис Донський, імунолог:

Існуючі вакцини по попереднім даним працюють проти цього штаму. деякі працюють з меншою ефективністю, але все одно працюють. Але якщо цей штам, чи ці варіанти штаму, будуть і в подальшому так активно мутувати, є така ймовірність що ефективність вакцин деяких принаймні буде принципово нижча.

Аби цьому запобігти, треба працювати наввипередки, вважають експерти. І вже зараз розробляти нові вакцини. А людей закликають - дотримуватись карантинних обмежень та щеплюватися. Це, поки що, основна зброя проти активного поширення Ковіду.