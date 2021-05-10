В Україні дорожчають овочі: у чому причина? [ Редактировать ]
В Україні стрімко подорожчали овочі. На прилавках з'явилася молода картопля, але її ціна для покупців непідйомна до 80 гривень. Набагато дешевший імпорт, приміром, та ж сама молода бульба з Азербайджану по 40 гривень. Чи варто чекати на зниження цін і коли? Дізнавалися наші кореспонденти.
Володимир трохи більше тижня торгує на базарі свіжими овочами. У Новомосковську має маленьке господарство - вирощує у теплицях городину. Усе віддає за мінімальною ціною. Молода картопля йде по 50 гривень, огірки по 20, редиска по 25. Та чоловік зізнається, торгу немає.
Володимир, підприємець:
Огірок, редиска, капуста, що дешевше, те й беруть.
А от помідори з Києва віддає за 70 гривень. Є на прилавку і імпортні, з Туреччини їхня ціна нижча по 50 за кілограм. Імпортні овочі дешевші за вітчизняні через витрати на виробництво, каже підприємець. У Туреччині сприятливий клімат, тож виробники заощаджують на опалені теплиць.
Володимир, підприємець:
Кліматичні умови у турції і в нас зовсім різні. А транспортування? А опалення?
Та хоч імпортні, хоч вітчизняні - овочі дорогі, кажуть покупці. Цього року ціни набагато вищі за торішні.
Ірина, жителька Дніпра:
Подорожали, конечно, подорожали, да и не только овощи. Все подорожало, к сожалению.
Ціни злетіли і у супермаркетах.
Катерина, жителька Дніпра:
Конечно подорожали, а как. Все ж подорожало, не только овощи. Для меня это дорого, беру то, что дешевле. Потому что пенсия, а так дорого конечно.
Руслан, житель Дніпра:
Огурцы, помидоры, картошка. Вроде все остальное нормально. На капусту не, нормальная цена. Кабачек, может дорогой.
Здорожчання овочів експерти вважають закономірним. ціна на електроенергію та паливо також зросла, а ці показники вкладають у собівартість.
Михайло Крапивко, економічний експерт:
Цены мы наблюдаем розничные они вес время растут в 2-3 процента в неделю. Сегодня своих овощей на ринках еще очень мало, это в основном тепличные. Энергоносители стали очень дорогими, дороже даже чем в Европе, чем в Азии точно. Поэтому это все ложиться в цену.
Очікувати на зниження вартості овочів на прилавках не варто, додає експерт, а перехід з так званої зимової ціни на літню пройде для покупців майже непомітно.
Михайло Крапивко, економічний експерт:
Цены у нас сильно снижаются, когда есть переизбыток урожая, когда его негде перерабатывать и дорого хранить. Тогда его пытаются сбить сразу. Но дело в том, что в Украине очень много перерабатывающих заводов появилось. И переизбытка овощей у нас не ожидается. Поэтому ожидать большого падения цен не стоит. Прошлый год нам показал, что мы так и не дождались дешевых огурцов для закатки, многие не закатали из-за этого, тоже самое и с помидорами.
Зниження вартості можливе не раніше літа. Ціни впадуть максимум на 20 відсотків, говорить експерт, і це не стосується тепличних овочів.
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