Скандал у британській королівській родині. Двоюрідний брат Її Величності за гроші пропонує доступ до російського Президента. Принц Майкл Кентський зустрівся із журналістами, які працювали під прикриттям. Який зв'язок між королівською родиною та президентом Путіним, та як пояснює цей скандал сам принц - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

78-річний принц Майкл Кентський - один із найменш впізнаваних членів королівської родини. Він двоюрідний брат Її Величності по батьковій лінії. І аж 50 у списку претендентів на монарший престол. Його Високість дуже рідко представляє королеву на офіційних заходах. Але перебуває у доволі теплих стосунках із Єлизаветою Другою. Головна робота принца - його консалтинговий бізнес.

Принц Майкл став першим у королівській сім'ї, хто вивчив російську мову і навіть має кваліфікацію перекладача. У його жилах тече кров династії Романових, зокрема останнього російського імператора Миколи Другого.

Как человек с русскими корнями, я рад, что в милому серце Кенсингтоне появился еще один островок русской культуры.

Це виступ Його Високості на відкритті нового російського представництва у Лондоні. Сам він з 90 років був частим гостем у Москві. І досі залишається покровителем російсько-британської торгової палати. На цих кадрах президент Мєдвєдєв вручає принцові державну нагороду в 2009.

В числе награжденных орденом дружбы кузен британской королевы Елизавети Второй - принц Майкл Кентский.

І, як виявили британські журналісти, навіть зараз принц зберігає тісний зв'язок із Москвою та Президентом особисто. Попри те, що офіційно Росія вважається загрозою номер 1 для національної безпеки Британії. Журналістське розслідування з'ясувало, що кузен королеви готовий за гроші надати контакти в Кремлі. Він думав, що спілкується із бізнесменами з Південної Кореї.

- Як щодо вашої оплати? 200 000 доларів - цього достатньо? - О так, цілком достатньо. - Ця сума відповідає тим, які ви зазвичай берете за такі промови? - Так-так, щодо цього у мене немає жодних питань до вас.

Ще 70 тисяч доларів мало піти на п'ятиденну подорож принца до Москви. Увесь спектр послуг Майкла Кентського описав його бізнес-партнер маркіз Редінга. Він запевнив, що той має конфіденційний доступ до Кремля. Але наголосив, що світ не має знати про зустрічі Його Високості з Путіним.

Після публікації розслідування принц відкинув усі обвинувачення. Мовляв, востаннє бачився з російським Президентом 18 років тому. Опозиційні депутати вже закликають перевірити професійну діяльність та сумнівні способи заробітку Майкла Кентського.