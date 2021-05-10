І знову скандал у британській королівській родині. Двоюрідний брат Її Величності нібито за гроші пропонує доступ до російського президента Путіна. Принц Майкл Кентський зустрівся з журналістами, які працювали під прикриттям. Усі подробиці знає Світлана Чернецька - вона в Лондоні.

78-річний принц Майкл Кентський - один із найменш впізнаваних членів королівської родини. Він двоюрідний брат Її Величності по батьковій лінії. І аж 50 у списку претендентів на монарший престол. Його Високість дуже рідко представляє королеву на офіційних заходах. Але перебуває у доволі теплих стосунках із Єлизаветою Другою. Головна робота принца - його консалтинговий бізнес.

Принц Майкл став першим у королівській сім'ї, хто вивчив російську мову і навіть має кваліфікацію перекладача. У його жилах тече кров династії Романових, зокрема останнього російського імператора Миколи Другого.

Как человек с русскими корнями, я рад, что в милому серце Кенсингтоне появился еще один островок русской культуры.

Це виступ Його Високості на відкритті нового російського представництва у Лондоні. Сам він з 90 років був частим гостем у Москві. І досі залишається покровителем російсько-британської торгової палати. На цих кадрах президент Мєдвєдєв вручає принцові державну нагороду в 2009.

В числе награжденных орденом дружбы кузен британской королевы Елизавети Второй - принц Майкл Кентский.

І, як виявили британські журналісти, навіть зараз принц зберігає тісний зв'язок із Москвою та Президентом особисто. Попри те, що офіційно Росія вважається загрозою номер 1 для національної безпеки Британії. Журналістське розслідування з'ясувало, що кузен королеви готовий за гроші надати контакти в Кремлі. Він думав, що спілкується із бізнесменами з Південної Кореї.

- Як щодо вашої оплати? 200 000 доларів - цього достатньо? - О так, цілком достатньо. - Ця сума відповідає тим, які ви зазвичай берете за такі промови? - Так-так, щодо цього у мене немає жодних питань до вас.

Ще 70 тисяч доларів мало піти на п'ятиденну подорож принца до Москви. Увесь спектр послуг Майкла Кентського описав його бізнес-партнер маркіз Редінга. Він запевнив, що той має конфіденційний доступ до Кремля. Але наголосив, що світ не має знати про зустрічі Його Високості з Путіним.

Після публікації розслідування принц відкинув усі обвинувачення. Мовляв, востаннє бачився з російським Президентом 18 років тому. Опозиційні депутати вже закликають перевірити професійну діяльність та сумнівні способи заробітку Майкла Кентського.