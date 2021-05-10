Понад 300 людей поранені внаслідок сутичок у Єрусалимі. Зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією не припиняються від минулої п'ятниці - через незгоду з виселенням палестинських сімей зі східної частини міста. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ.

Із Сектора Гази випустили по Ізраїлю кілька ракет, а також повітряні кулі з вибухівкою, що спричинило пожежі на кордоні. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАСу. В Єрусалимі посилили заходи безпеки.

Махмуд Аль-Марбуа, протестувальник:

Цілий тиждень вони не дозволяли нам потрапити в Старе Місто. Вони не хочуть, аби ми там молилися. Навіщо вони таке роблять? Вони доводять нас до сказу, аби ми вибухнули. Дивіться - вони стріляють по нас, кидають у нас бомби. Як можна так жити?

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю: