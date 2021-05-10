В Єрусалимі внаслідок сутичок постраждали понад триста людей [ Редактировать ]
Понад 300 людей поранені внаслідок сутичок у Єрусалимі. Зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією не припиняються від минулої п'ятниці - через незгоду з виселенням палестинських сімей зі східної частини міста. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ.
Із Сектора Гази випустили по Ізраїлю кілька ракет, а також повітряні кулі з вибухівкою, що спричинило пожежі на кордоні. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАСу. В Єрусалимі посилили заходи безпеки.
Махмуд Аль-Марбуа, протестувальник:
Цілий тиждень вони не дозволяли нам потрапити в Старе Місто. Вони не хочуть, аби ми там молилися. Навіщо вони таке роблять? Вони доводять нас до сказу, аби ми вибухнули. Дивіться - вони стріляють по нас, кидають у нас бомби. Як можна так жити?
Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Єрусалим - столиця Ізраїлю. І ми маємо право на забудову тут. Ми це робили і робитимемо. І не дозволимо екстремістам порушувати спокій у Єрусалимі. Будемо забезпечувати правопорядок - рішучо та відповідально. Ми також продовжуватимемо захищати свободу віросповідання для всіх релігій, але не допустимо насильства.
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