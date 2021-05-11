У Бразилії заарештували колишнього бойовика за зберігання наркотиків [ Редактировать ]
Бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків, заарештували на Батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів. Поліцейські спіймали його на спробі продажу зілля. Вдома у колишнього бойовика правоохоронці виявили 25 кілограмів марихуани, кокаїно-подібну речовину і 350 боєприпасів.
Нагадаю, 2019 року український суд визнав Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та засудив на 13 років позбавлення волі. Того ж року в рамках Обміну його передали бойовикам.
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