Около 40 человек выбросило на берег реки Ганг на севере Индии. Пока неясно, как тела оказались в реке, но местные СМИ сообщают, что это могут быть жертвы коронавируса. Судя по их состоянию, они могли находиться в воде в течение нескольких дней.

"Возможно, что эти тела привезли с Уттар-Прадеш", - заявил индийский чиновник Ашок Кумар после опроса местных жителей. Он добавил, что останки будут захоронены или их кремируют.

По информации индийского новостного канала NDTV, тела, возможно, оказались в реке в рамках практики кремации жертв коронавируса вдоль реки Ганг в штате Уттар-Прадеш. Из-за нехватки древесины для кремации и растущих расходов из-за похорон многие индийские семьи не имеют другого выбора, кроме как опускать тела близких прямо в реку.

В Индии сейчас наблюдается критическая ситуация с пандемией. В стране зафиксировали рекордное количество смертельных случаев COVID-19.

"Частные больницы грабят людей. У простых людей не остается денег, чтобы заплатить священнику и потратить еще больше на кремацию на берегу реки. Они просят 2 тыс. рупий ($27) только за то, чтобы забрать труп из машины скорой помощи. Река стала их последним спасением, поэтому люди бросают умерших в реку", - рассказал местный житель корреспонденту ВВС.

Ранее в ВОЗ сделали шокирующее заявление о смертности и заболеваемости COVID-19.