COVID-19 в Україні: одужало майже 8,5 тисяч людей [ Редактировать ]
2 тисячі 208 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 119 пацієнтів померло, одужало майже вісім із половиною тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Минулої доби зробили 2 тисячі 194 щеплення проти коронавірусу - повідомили в МОЗі.
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