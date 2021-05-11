Во вторник, 11 мая, школе № 175 в Казани произошла стрельба. Число жертв стрельбы возросло до 11 человек. Об этом сообщили в экстренных службах, передает издание "Известия".

Предварительно, двое подростков зашли в школу №175 в Казани и открыли огонь по одноклассникам. Во время стрельбы детей начали эвакуировать, но один из стрелков взял в заложники учеников на 3-м этаже школы. Второй стрелок выпрыгнул из окна и его задержали.

Сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям ранее в этот день. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них - 17-летний юноша - был задержан сотрудниками ФСБ.

Второй подросток взял заложников на третьем этаже здания. По сведениям источника "Известий", его удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.

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