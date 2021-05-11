Житель Турции придумал оригинальный способ бросить курить [ Редактировать ]
42-летний житель Турции Ибрагим Юсель уже несколько дней ходит по улицам с металлической конструкцией на голове, чтобы избавиться от вредной привычки. Об этом пишет британское издание LADbible.
Мужчина смастерил себе шлем из металлических прутьев, который закрывается на замок и больше напоминает клетку. Таким образом он надеется бросить курить. Ключ от шлема он отдает на хранение супруге, а иногда - дочери.
Отмечается, что Юсель снимает антитабачный шлем только после возвращения с работы. Как он ест и пьет в рабочее время - не уточняется.
По словам мужчины, он курит уже 26 лет и не может бросить. С 16 лет он выкуривает по две пачки сигарет в день. Его отец недавно скончался от рака легких. Это и сподвигло Ибрагима бороться с вредной привычкой ради себя и семьи.
Клетку мужчина сделал самостоятельно, вдохновившись мотоциклетными шлемами. Для создания конструкции Юсель использовал 130 футов медной проволоки. Отверстия между прутьями конструкции настолько узкие, что не поместится и сигарета.
Ранее мы писали о том, что в Турции запретили курить на улице. Запрет распространяется как на местных жителей, так и на туристов.
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