Ни для кого не секрет, что никотин вредит нашему организму. Однако для многих людей это не является причиной для отказа от него. Тем, кто все же решаются на этот шаг, приходится нелегко, так как отучить организм от воздействия никотина весьма сложно. Важную роль в этом вопросе играет и питание человека. Интернет-журнал Factinteres собрал 10 продуктов, которые облегчают борьбу с никотиновой зависимостью.

Шпинат

Наилучшим источником фолиевой кислоты по праву считается шпинат. Именно эта кислота защищает организм человека от быстрого утомления, что замедляет разрушительные процессы от курения. Также фолиевая кислота ускоряет процесс вывода никотина, что ускорит борьбу с этой вредной привычкой.

Чеснок

В чесноке содержится такое вещество, как аллицин, которое способствует выводу токсинов. Особое воздействие аллицина приходится на кровеносную и дыхательную системы. Именно такое воздействие и поможет в кратчайшие сроки избавиться от никотиновой зависимости.

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Яблоки

При регулярном курении кожа человека становится более обезвоженной и ее внешний вид становится хуже. Чтобы вернуть коже здоровый вид, после отказа от сигарет рекомендуется употреблять яблоки. Они содержат сложные волокна, которые не только восстановят кожный покров, но и помогут вывести тяжелые металлы.

Сельдерей

Одним из лучших продуктов, который очищает кровь, является сельдерей. Помимо этого, сельдерей имеет мочегонное свойство, что лишь ускоряет процесс детоксикации. В нем достаточно мало калорий, что станет плюсом для людей с лишним весом.

Капуста

Для ускорения вывода токсинов из организма врачи рекомендуют включить в рацион капусту. К тому же, употребление капусты позволяет защитить желудок и кишечник от развития язвы. Получается, что употребление капусты помогает не только очистить организм от токсинов, но и защищает ЖКТ от заболеваний, связанных с курением.

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Имбирь

Регулярное употребление имбиря поможет не только избавиться от никотиновой зависимости, но и позволит укрепить сердечно-сосудистую систему. Как известно, курение крайне негативно влияет на работу сердца и состояние сосудов, что приводит к таким опасным заболеваниям, как инфаркт и инсульт. Поэтому употребление имбиря обязательно для каждого заядлого курильщика, решившего бросить эту привычку.

Клюква

Давно известно, что клюква имеет целый набор полезных свойств для организма. Особую ценность эта ягода представляет для тех, кто решил бросить курить. Дело в том, что в клюкве содержится никотиновая кислота, которая облегчит процесс избавления от столь вредной привычки. Также в клюкве содержится множество полезных витаминов, которые укрепят организм в целом.

Гранат

Мощным природным антиоксидантом по праву считается гранат. Этот продукт позволяет очистить кровь и улучшить ее циркуляцию, что ускорит процесс вывода токсинов и укрепит сердечно-сосудистую систему. Также гранат благоприятно влияет на работу желудка, расстройство которого часто сопровождает заядлых курильщиков.

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Апельсин

Давно доказано, что курение способствует снижению витамина C в организме. Поэтому в период борьбы с этой привычкой рекомендуется включить в свой рацион продукты, богатые этим витамином. Наиболее популярным и вкусным из них является апельсин. Его можно употреблять практически в любом виде: смузи, свежевыжатый сок, коктейли и т.д.

Брокколи

Несмотря на то, что брокколи является сортом капусты, этот продукт стоит рассматривать отдельно. Как известно, курение сопровождается окислительными процессами в организме, которые негативно сказываются на здоровье. Брокколи помогает нормализовать метаболические процессы, благодаря высокому содержанию витаминов группы B. Также в брокколи содержится много витамина C, недостаток которого часто наблюдается у заядлых курильщиков.

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