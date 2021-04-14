Употребление марихуаны влияет на остроту зрения, чувствительность к контрасту, способность фокусироваться и другие зрительные функции. К такому выводу пришли ученые из Гранадского университета в Испании. Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Провести исследование о последствиях курения каннабиса ученых подтолкнуло увеличение его потребления в Испании. 37% взрослых испанцев признались, что курили "травку", а 10% делали это регулярно в течение последнего года.

Влияние марихуаны на зрение уже изучалось ранее, однако тогда внимание акцентировалось на остроте зрения, а многие другие параметры ученые обошли вниманием.

Хотя острота зрения - наиболее широко используемый параметр для оценки состояния зрительной функции, существуют и другие метрики, которые, как было показано, более важны для определенных повседневных задач, например, вождение автомобиля или чтения.

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте 19-43 лет, регулярно употреблявшие марихуану. У них проверялась острота зрения, чувствительность к контрасту, стереоскопическое зрение, способность к фокусировке и чувствительность к слепимости.

Оказалось, что у тех, кто употребил марихуану перед тестированием, результаты были гораздо хуже. При этом 30% подопытных заявили, что зрение у них не ухудшалось, а 65% - что ухудшилось лишь немного.

Ученые пришли выводы, что ухудшение зрения связанно с воздействием марихуаны на зрительную кору головного мозга, таламус (зрительные бугры), и латеральное коленчатое тело - часть таламуса, играющая роль первичного центра обработки зрительной информации, получаемой от сетчатки.

Кроме того, тетрагидроканнабинол, содержавшийся в марихуане, имеет обезболивающий эффект, снижающий чувствительность роговицы. Это снижает частоту моргания, иссушает слезную пленку и нарушает преломление света, что сказывается на зрении не лучшим образом.

Напомним, что Кабмин разрешил продавать в Украине ряд лекарств на основе каннабиса.