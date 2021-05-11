Бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків на сході України, заарештували на батьківщини за зберігання наркотиків і боєприпасів. Поліцейські спіймали його на спробі продажу зілля. Вдома у колишнього бойовика правоохоронці виявили 25 кілограмів марихуани, кокаїно-подібну речовину і 350 боєприпасів.

Нагадаю, 2019 року український суд визнав Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та засудив на 13 років позбавлення волі. Того ж року в рамках Обміну його передали бойовикам.