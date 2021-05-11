Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Так, лишь в двух областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19.

Этот показатель превышен лишь в Николаевской (21,4%) и Черкасской (20,4%) областях при норме не более 20%. В остальных регионах показатели в норме.

Также в Украине в семи регионах превышен эпидемический порог заболеваний гриппом и ОРВИ: в Волынской (130,3%), Донецкой (141,7%), Житомирской (101,1%), Кировоградской (104,9%), Луганской (126%), Тернопольской (114,1%) и Черкасской (129%) областях. Нормой является не более 100%. При этом в Винницкой области этот показатель уже соответствует "зеленой" зоне.

Ранее сообщалось, что МОЗ прогнозирует четвертую волну коронавируса в Украине.