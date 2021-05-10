В Одессе вспыхнул пожар на кладбище: есть жертва [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 мая, в Одессе произошел пожар на территории Еврейского кладбища. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.
В результате инцидента погибла бездомная женщина
Указано, что 9 мая в 21:12 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании здания на территории Суперфосфатного завода на улице Химической. Но на месте спасатели выяснили, что горит одноэтажное административное здание с бытовыми помещениями на территории Еврейского кладбища.
В 21:37 пожар ликвидировали на площади 30 кв.м. На месте происшествия обнаружили женщину, которую госпитализировали в больницу. Но через час она скончалась.
Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекались шесть единиц техники и 21 человек личного состава.
Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.
Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Колектив педагогів коледжу звернувся до поліції - кажуть: 16-річна дівчина принижувала їхню гідність та провокувала конфлікти
14-річна вихованка інтернату намагалася накласти на себе руки - хто довів ученицю до спроби суїциду?
Загорілася триповерхова офісна будівля у середмісті Вінниці - пожежа виникла на третьому поверсі
В Киеве, в Дарницком районе города, злоумышленники напали на мужчину и украли у него сумку с деньгами
В среду, 5 мая, на трассе Киев - Одесса во время пути загорелся автобус
За кілька днів до аварії місцеві жителі керівників дорожніх служб попереджали про можливу небезпеку на переправі. Люди помітили новоутворену тріщину то ж просили виправити ситуацію. Чому, цього ніхто не зробив?