В воскресенье, 9 мая, в Одессе произошел пожар на территории Еврейского кладбища. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

В результате инцидента погибла бездомная женщина

Указано, что 9 мая в 21:12 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании здания на территории Суперфосфатного завода на улице Химической. Но на месте спасатели выяснили, что горит одноэтажное административное здание с бытовыми помещениями на территории Еврейского кладбища.

В 21:37 пожар ликвидировали на площади 30 кв.м. На месте происшествия обнаружили женщину, которую госпитализировали в больницу. Но через час она скончалась.

Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекались шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.

Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.

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